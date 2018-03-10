«Неравноценные отношения»: Глюкоза получила машину от мужа на 8 марта

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Популярная исполнительница Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова, получила от мужа машину на 8 марта. Фанатов возмутило неравноправие между полами, и они назвали отношения пары неравноценными, как сообщает «Версия.Инфо».

Глюкоза получила от своего супруга, бизнесмена Александра Чистякова, ярко-красное авто марки Infiniti Q50. Фотографию новой машины артистка показала в Instagram. Глюкоза не скрывала радости от презента, поблагодив мужа за него. Она отметила, что теперь точно чаще захочется садиться за руль.

Фанаты частично порадовались за свою любимицу, однако отметили и тот факт, что равноценности в подарках нет. Александр Чистяков на 23 февраля не писал про то, что получил автомобиль или что-то другое, достаточно дорогое. Потому поклонники посчитали, что в этих отношениях мужу Глюкозы приходится хуже. Впрочем, защитники певицы заявили, что хейтеры просто завидуют новенькой машине знаменитости.