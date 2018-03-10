Лена Миро рассказала о своей зависимости

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Известный блогер Лена Миро, набравшая популярность на своих скандальных публикациях, рассказала о появившейся у нее игровой зависимости. Она рассказала, что из-за игры забывает обо всем на свете.

По словам блогера, она могла бы заняться чем-нибудь другим вместо игр, но не может. Она поделилась, что виной этому приложение InstaBlogger, вышедшее в доступ 8 марта. Приложение представила Алёна Водонаева, которая и является главным героем игры. Сама программа представляет собой симулятор, в котором предлагается проделывать различные действия с персонажем: переодевать его, заключать контракты и делать свой блог популярнее.

Лена пошутила, что приложение позволяет ей почувствовать себя звездой Instagram, как будто у нее не достаточно проблем со своим аккаунтом. Миро порекомендовала приложение всем тем, кому интересна данная тематика, упомянув, что игра доступно только обладателям iPhone.

Поклонники отметили, что данная публикация очень похожа на обычную рекламу.