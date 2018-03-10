Анна Семенович соблазняла сотрудников "Газпрома"

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Анна Семенович посетила «Газпром», сотрудников которого соблазнила своим внешним видом. Снимок обворожительной красоты она опубликовала на своей странице в Instagram.

Семенович славится своими пышными формами груди и ягодиц. Накануне она посетила горно-туристический центр «Газпром» в Сочи. Прогуливаясь по заведению, Семенович обворожила своей красотой молодых сотрудников. На снимке видно, как в шикарной шубе с ярким макияжем на лице Семенович прогуливается по «Газпрому». Подписчики, проанализировав записи знаменитости, назвала её соблазнительницей.

«Ужас, вчера выпивала что попало, а сегодня соблазняешь всех подряд своими формами», - написала одна из подписчиц. Звезда шоу-бизнеса никак не стала реагировать на такие обвинения. Она продолжает отдыхать в Сочи и делится своими впечатлениями с подписчиками, часть которых время от времени негодует и критикует её действия.