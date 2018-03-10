Лучше бы людям помог: Поклонники подвергли критике ремонт Киркорова, который сделали его «друзья»

Сегодня, 17:26

Филипп Киркоров принял участие в программе «Идеальный ремонт» на Первом канале. В рамках шоу он рассказывал про разные интересные вещи, но фанатов это совсем не привлекло, как сообщает VladTime.

Эфир программы поп-король российской эстрады анонсировал в Сети. Он указал, кто чем занимался. По словам Киркорова, теперь его дом с домашним театром и мини Диснейлендом, балетным станком, книжными шкафами и массажными креслами, именными диванами, СОЛяной комнатой, персональной детской кухней и так далее.

Некоторые интернет-пользователи восхитились описанным, но другие раскритиковали излишнюю вычурность. По их мнению, лучше бы Киркоров во что-то более полезное деньги вложил. Другие с сарказмом отметили, что Первый канал «помог главному нуждающемуся – отцу-одиночке».