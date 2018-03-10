«Маньяки не испытывают эмоций»: Маша Малиновская рассказала о правилах поведения при просмотре «Секрета на миллион»

Сегодня, 16:35

Скандально известная телеведущая Маша Малиновская появится в эту субботу в 17:00 на телеканале НТВ в программе «Секрет на миллион». Для особо «буйных» подписчиков Маша рассказала, как им следует себя вести.





Маша Малиновская уже неоднократно признавалась поклонникам, что запись этого эфира стала для неё настоящим эмоциональным потрясением, к которому она не была готова. Она даже не уверена, сможет ли посмотреть этот выпуск. Именно поэтому она начала готовить себя к множеству неодобрительных комментариев, которые часто появляются у неё на странице после её очередного появления на экране.



Выделив для «грязи» отдельный пост в соцсети, Малиновская написала: «Я ЗНАЮ, ЧТО ПЛОХО ВЫГЛЯЖУ И ЧТО Я ЖИРНАЯ. Я УЖЕ РАБОТАЮ НАД ЭТИМ…Мою искренность, мою боль и слезы не превращайте в очередной симптом типа "явно психика разрушена". Если на вопрос о трагической смерти близких…вы не испытываете эмоций…это не значит, что вы не страдаете психическим расстройством, скорее, наоборот! Маньяки не испытывают эмоций…убивая очередную жертву». Подписчики её страницы попросили удалить пост и больше не оправдываться перед «людишками», чтобы не портить свои нервы.