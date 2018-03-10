Участник реалити-шоу был укушен осой в "причинное" место

Вчера, 20:00

На съемках первой серии нового сезона американского реалити-шоу «Голые и напуганные» произошел несчастный случай. Один из участников телепередачи был укушен осой за половой орган.

Дюк Брейди начал свои приключения на передаче, как и все другие участники. В дикую природу он отправился совершенно обнаженным, и как добавляют создатели проекта – напуганный. Ему предстояло провести 21 день на передаче, но начало 3 недель пребывания в голом виде не заладилось.

Практически сразу после начала съемок за мужчиной увязалась оса. Сначала она надоедала жужжанием, а потом села на его повой орган. После недолгого пребывания на новом месте «насекомое в тельняшке» неожиданно решило ужалить Брейди.

Сам участник реалити-шоу прокомментировал это тем, что у осы было множество мест для того, чтобы ужалить его, но она выбрала самое неподходящее. «Редакторам передачи придется хорошенько постараться, закрывая место укуса. Потому что оно сразу стало намного больше привычных размеров», - отшутился Дюк.

Данная серия должна выйти в эфир телеканала «Discovery» 11 марта.