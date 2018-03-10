Любовь Успенская показала фрагменты со съёмок передачи о юбилее Шуфутинского

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13 апреля 2018 года «королю шансона» Михаилу Шуфутинскому исполнится 70 лет. Его коллега по цеху Любовь Успенская заранее уведомила общественность о масштабах будущего юбилея, показав фрагмент со съёмок передачи об артисте.

Певица выставила в Instagram короткий ролик, в котором она выступала вместе с Михаилом Шуфутинским. Любовь Успенская отметила, что посмотреть эфир о юбилее «короля шансона» можно будет 24 марта на Первом канале. Интернет-пользователи порадовались такой новости, подчеркнув, что обязательно дождутся, как сообщает VistaNews.

Стоит отметить, что Любовь Успенская также и поздравила Михаила Шуфутинского заранее. Певец показал в Instagram торт, который ему подарила артистка на съёмках программы «Сегодня вечером». Его оригинальный дизайн понравился поклонникам. Они отметили, что подарок получился очень достойным.