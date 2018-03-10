Филипп Киркоров боится слухов и сплетен о себе

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Филипп Киркоров признался, что боится скандалов и сплетен о себе. Певец начинает нервничать, когда слышит очередные слухи.

Киркоров говорит, что доходит даже до того, что он не может выступать перед большой аудиторией на сцене, когда слышит, что он фигурирует в какой-то скандальной ситуации.

На данный момент Филипп является поп-королем Российской эстрады, самым востребованным из артистов. Но даже несмотря на то, что певец уже много лет провел на сцене, он все равно не может привыкнуть к тому, что его личность обсуждают и не всегда в хорошем свете. О любых звездах периодически возникают слухи и сплетни, которые массово распространяют СМИ.

По словам исполнителя, он очень заботится о своей репутации и боится провокационных слухов. Но злые языки постоянно обсуждают любые действия певца, стараются найти «подводные камни» в жизни знаменитости. Поп-певец рассказал, что каждое утро боится вставать, потому что опасается новых сплетен о себе. Киркоров сразу же думает, как оправдываться перед преданными фанатами, однако общество не охотно верит слухам.

Ранее сообщалось о том, что Киркоров признался в симпатии к Пугачевой на 8 марта.