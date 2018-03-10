Катя Гордон выпустила песню о взрослой любви

Сегодня, 14:55

Бывший кандидат в президенты России Катя Гордон выпустила песню, которая повествует о несчастной любви взрослой женщины. Такой «весёлый» подарок она сделала дамам на 8 марта.





Сингл появился на официальном сайте Гордон и доступен для свободного скачивания. Песня получила название «Камень», а рассказывается в ней о том, как взрослая женщина с разбитым сердцем превращается в молодую девушку со взрослыми мозгами. Она хочет повести себя как неопытная влюблённая девочка, но понимает, что так делать нельзя. И даже нельзя поплакаться маме.

Мнения слушателей кардинально разошлись. На странице Гордон в Instagram пользователи не устают хвалить её за песни, особое внимание уделяя необычному, «душевному» голосу. Однако на просторах всей глобальной Сети их вкусы не разделяют. Гордон советуют не петь вовсе, поскольку плохо у неё получилось всё. А также они просят её определиться, чем она на самом деле занимается.