В Астрахани Дима Билан нашел клон Ольги Бузовой

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Дима Билан, будучи на концерте в Астрахани, нашел клон Ольги Бузовой на античной фреске. Об этом он рассказал поклонникам в Instagram.

Дима Билан сейчас путешествует по стране с концертами и практически каждый день его встречает новый город. Будучи в Астрахани, исполнитель сидел в фойе гостиницы и от скуки рассматривал интерьер. Перед его взором оказалась настенная фреска, повествующая античную историю. Героиня произведения колоссально похожа на Ольгу Бузову, что Дима Билан не мог не обсудить с поклонниками в Instagram.

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым ударилась в творчество и стала главным «хайпожором» 2017 года. Бывший муж теледивы уже обзавелся семьей и ждет ребенка, что Бузова с удовольствием прокомментировала. Она обвинила футболиста в лени, так как он дарит одинаковые подарки всем своим женам.