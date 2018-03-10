56-летняя Елена Малышева стала выглядеть моложе 41-летней Даны Борисовой

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Телеведущая Дана Борисова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фото с ярким макияжем. Поклонники сравнили её фото с 56-летней Еленой Малышевой и пришли к шокирующим выводам.

41-летняя Дана Борисова часто оказывается в центре скандалов. На этот раз она рассказала, что с таким макияжем собралась на съёмку передачи «Жить здорово» на Первом канале. Ведущей данной программы является Елена Малышева, которая пропагандирует исключительно здоровый образ жизни и естественную красоту. Её зрители утверждают, что 56-летняя Малышева выглядит моложе, чем 41-летняя Борисова.

Причин множество, но самой явной является образ жизни Борисовой. Она лечится от наркотической зависимости, часто пьёт и не занимается спортом. Поклонники посоветовали взять несколько уроков по уходу за собой у Малышевой, чтобы выглядеть моложе.