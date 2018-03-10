«Дом-2»: Майя Донцова открыла имена своих детей

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Участница «Дома-2» Майя Донцова открыла имена своих будущих детей. Девушка активно готовится к предстоящему материнству, а отцом должен стать ее парень Леша Купин.

По словам Майи Донцовой, врач-гинеколог посоветовала ей родить в ближайший год, иначе девушку могут ожидать проблемы с женским здоровье. Такие рекомендации Донцова восприняла всерьез и стала готовиться к будущему материнству. Потенциальным отцом должен стать Леша Купин, который готов на такой серьезный шаг из-за экстренности ситуации. Майя раньше хотела троих сыновей, но известие врача переиграло сценарий. Теперь она первым намерена родить сына по имени Марк, а второй станет дочь Ева.

Участники «Дома-2» готовы на любые откровенности, лишь бы заработать рейтинги. Чаще всего в СМИ мелькают Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, попавшие в роддом, и Анастасия Балинская, изнасилованная собственным отцом.