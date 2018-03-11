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«Дом-2»: Саша Черно показала фото после секса с Оганесяном

Сегодня, 02:30

Участница «Дома-2» Саша Черно показала поклонникам фото, сделанное после секса с Иосифом Оганесяном. Снимок опубликован в Instagram.

На новой фотографии Александра Черно запечатлена со своим возлюбленным Иосифом Оганесяном. Парочка скрывает свою наготу под белыми простынями, а довольные лица говорят о том, что только что они занимались плотскими утехами. Девушка, окрыленная любовью, подписала фото комментарием: «За то, что верны мы птицам весны, они и зимой нам слышны, любимый мой».

Откровенный кадр набрал более 9 тысяч лайков, также поклонники оставили под снимком массу лестных комплиментов. Александра Черно и Иосиф Оганесян являются той парочкой, которая полюбилась многим фанатам «Дома-2». За развитием их отношений следят с особой пристальностью, ведь там также кипят страсти, а скандалы слышат все домочадцы.


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