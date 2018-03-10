Эмма Уотсон закрутила роман с Оверстритом

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Осенью 2017 года Эмма Уотсон рассталась с Уильямом «Мак» Найтом после 2 лет отношений. Причина разрыва неизвестна. Но уже через полгода Эмму стали часто замечать с Оверстритом, так что все увидели в этом роман.

27-летняя Уотсон, видимо, готова для новых отношений. Звезда вселенной «Гарри Поттера» встречается с Кордом Оверстритом (сериал «Хор»). К такому выводу пришла общественность после того, как пара вместе уехала с вечеринки Vanity Fair после церемонии награждения «Оскар», а затем появились на концерте группы Nathaniel Rateliff & the Night Sweat.

На данный момент ни Эмма Уотсон, ни Корд Оверстрит никак не комментируют эту информацию. Но близкие друзья актрисы уверяют, что она хочет сохранить отношения в тайне. Но, как известно, в 21 веке это сделать невероятно сложно, когда ты звезда мирового масштаба.