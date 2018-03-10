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Поклонники Бузовой возмутились тем, что дети поют ее песни

Сегодня, 09:04

Ольга Бузова решила запустить очередной конкурс cover-версий на свой новый хит «Она не боится». К публикации прикреплено видео, в котором ребенок поет эту совсем не детскую песню.

На своей странице в Instagram певица поделилась информацией, что конкурс продлится месяц и после этого она выберет 5 победителей. В подарок лучшие из участников получат футболку и сольный альбом певицы с личным автографом Ольги.

Но внимание подписчиков привлек не сам конкурс, а видео, которое открывает конкурс. Лежащий в ванной малыш напевает слова из песни и плескается в воде. Поклонники Бузовой встретили запись негативно, посчитав, что песни такого плана не должны касаться детей, так как они «слишком взрослые». Также они посчитали, что мальчика заставили спеть. Они предложили Ольге для начала родить своего ребенка, а уже потом наблюдать за его исполнением подобного рода песен.

Помимо этого подписчики посчитали, что разыгрывать несколько футболок и дисков целый месяц слишком долго, да и о самих презентах они отозвались не в лучшем свете.


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