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Филипп Киркоров рассказал о впечатлениях от концерта на 8 марта

Сегодня, 08:58

Известный певец Филипп Киркоров рассказал о своих впечатлениях от прошедшего в Кремлевском дворце концерта. Своими эмоциями он поделился на странице в Instagram.

 Король поп-музыки российской эстрады назвал прошедший концерт восторгом, вызывающим невероятное послевкусие. Певец открывал традиционное для 8 марта мероприятие, которое, к тому же, вел совместно с «натуральным блондином» Николаем Басковым.

Галерея на странице звезды содержала видео и ряд фотографий с праздничного мероприятия. Сам Киркоров перечислил большинство звезд, выступавших на концерте звезд, отдельно отметив Аллу Пугачеву. Он отметил, что присутствие примадонны российской эстрады в первых рядах добавило больше торжественности атмосфере празднования.

Также он отметил, что концерт был организованным известным модельером Валентином Юдашкиным, как и в предыдущие годы. Филипп поблагодарил всех пришедших на концерт или смотревших его по телевизору, а также всех старавшихся над мероприятием.


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