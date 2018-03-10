Ким Кардашьян удивила поклонников новым образом

Сегодня, 08:58

Ким Кардашьян предстала перед поклонниками в необычном образе. Она удивила своим внешним видом, полностью окрасившись в розовые тона.

Кардашьян, которая получила популярность за счет своих пышных форм, поделилась с подписчиками тем, что окрасила волосы в розовый цвет. Одна из последних фотографий в Instagram звезды полна переизбытком именно этого цвета. Ноги, макияж, цвет лака для ногтей – все одного тона, даже одежда. А через приложение для изменения фотографий модель добавила на снимок розовые ушки и нос. Поклонники Ким Кардашьян остались в недоумении, они так и не смогли понять, что произошло с моделью. Их удивило, что звезда стала использовать такого рода приложения, а также кардинально сменила свой образ.

Многие из поклонников оценили внешний вид топ-модели, не смотря на то, что такого рода изменения их слегка шокировали. Также они назвали маникюр Кардашьян идеальным. Новый образ модели успели оценить более 1,5 миллиона ее подписчиков.