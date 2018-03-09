Волочкова похвасталась аппетитом своего Михаила

Вчера, 23:52

Легенда российского балета Анастасия Волочкова опубликовала видеоролик, на котором показан ее избранник Михаил за очень специфическим занятием. Он с аппетитом поедает пищу из холодильника своей невесты.

Поклонники после просмотра видео в социальной странице Анастасии Волочковой о том, как Михаил красиво уничтожает продукты своей девушки самым природным методом, крайне возмутились таким поведением. Мало того, многие из них посчитали Михаила иждивенцем и альфонсом. Ведь он наоборот должен приносить любимой разные вкусняшки, а не лопать ее запасы, как с голодного края.

Хотя, госпожа Волочкова не в претензии к Михаилу за такой поступок. Она также присутствует в ролике, но на заднем плане и активно закрывает лицо руками от шока. По мнению некоторых обозревателей, молодой человек ест сгущенку, так как сама Волочкова не употребляет такой высококалорийный продукт из-за диет.