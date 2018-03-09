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Кристен Уиг снова вошла в состав актерской группы в фильме "Чудо-женщина-2"

Вчера, 23:30

Кристен Уиг снова стала героиней в сиквеле «Чудо-женщина-2». Эта кинолента официально признана первым произведением против насилия над представителями прекрасного пола со стороны руководства.

 Патти Дженкинс, который выступает в роли режиссера фильма «Чудо-женщина», заявил, что Кристен Уиг утверждена в составе актерской группы во второй части этого фильма. Работа над произведением «Чудо-женщина-2» уже началась. Эта картина станет первой в мире лентой, осуждающей сексуальное насилие над работающими женщинами со стороны своего руководства на рабочем месте. Главная роль во второй части «Чудо-женщины» досталась актрисе Галь Гадот.

Именно она выставила студии ультиматум о том, что продюсер Ратнер не должен больше находиться в кадровом составе из-за обвинений в домогательствах. В итоге переговоров, он действительно покинул должность. Авторы фильма говорят, что премьера планируется не ранее, чем в октябре 2019 года.


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