Ольга Бузова показала, как зажгла в Оренбурге и покорила iTunes

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Ольга Бузова опубликовала видео со своего недавнего концерта. Также певица поделилась положением своих песен в чартах iTunes.

Видеозапись на странице звезды в Instagram содержит в себе начало песни «Она не боится», которую публика встречает с восторгом. Данная песня занимает первое место в чартах iTunes сразу в нескольких странах, таких как: Россия, Украина, Беларусь, Латвия, Армения. Бузова благодарит поклонников, присутствовавших на концерте в Оренбурге, за любовь к ее творчеству. «Вы все сами видели и слышали», - прокомментировала певица радость толпы на ее выступление. Также она поблагодарила известного рэпера ST, который написал слова к «нереальной» песне, как называет ее сама Ольга.

Помимо этого она призвала поклонников учить текст и подпевать ей. Поклонники отметили, что песня действительно хорошая и поблагодарили Ольгу за концерт. Но нашлись и те, кто уже долгий период утверждает, что во всех песнях Бузовой есть один большой минус – голос самой певицы.