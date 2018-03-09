«Дом-2»: Елена Хромина ради подписчиков обнажила на морозе свои длинные ноги

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Звезда популярного телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина вышла на мороз в короткой юбке-клеш, чтобы сделать эффектное фото и похвастать перед подписчиками своими стройными ногами. Девушка опубликовала снимок в Instagram-аккаунте, где он собрал множество отметок «Нравится» и восторженных отзывов фолловеров.

Несмотря на достаточно холодную погоду Елена решила попозировать перед камерой на фоне заснеженного загородного двора в достаточно откровенном наряде. Помимо короткой юбки участница «Дома-2» одела тонкий джемпер и лёгкую меховую накидку. Поклонники в основном рассыпались в комплиментах в адрес девушки, однако многие заметили, что в морозную погоду стоит поберечь своё здоровье и одеваться на улицу теплее.

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