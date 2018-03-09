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Грязный макияж из прошлого: Борисову снова раскритиковали

Сегодня, 19:44

Поклонники Даны Борисовой раскритиковали ее за грязный макияж из прошлого. Некоторые пользователи Instagram высказали свое грубое мнение.

Дана Борисова, после того как заявила о своей зависимости от наркотиков и лечении в Таиланде, редко балует фанатов снимками. Звезде сейчас делиться особо нечем, так как у нее нет нормальной стабильной работы, а жизнь похожа на выживание. Тем не менее, Дана Борисова опубликовала накануне свежий снимок, продемонстрировав подарок в виде сережек ручной работы.

Поклонники, вместо того, чтобы смотреть на украшение, обратили внимание на макияж теледивы и стали негодовать. Действительно, мейкап знаменитости был вызывающим, так она предпочитала краситься в прошлой жизни. Несмотря на негативные комментарии, снимок понравился более четырем тысячам юзеров. Среди них многие высказывали свое восхищение Дане.


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