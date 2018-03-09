Жена Джигана продемонстрировала «африканскую булочку»

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Супруга рэп-исполнителя Джигана в настоящее время вместе с ним и дочерями на отдыхе в Кении. Решив впечатлить поклонников, она выставила в Instagram фото «африканской булочки».

Такое определение бывшая звезда подиума дала своей младшей дочери Лее. На фото видно, как ребёнок просто наслаждается отдыхом. Между тем, у Самойловой и Джигана большие планы на свои дальнейшие путешествия по миру. По словам бывшей модели, есть мысли о съёмке целого тревел-шоу.

Интернет-пользователи согласились с тем, что это может быть интересно. Однако то, что Самойлова назвала Лею «африканской булочкой», им не очень понравилось. Отдельные комментаторы заявили, что так мать даже оскорбляет ребёнка, указывая, что девочка слишком полная. Комментариев от знаменитости по данному поводу пока не имеется.