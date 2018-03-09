Злой продюсер лишила Лободу телефона

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Светлана Лобода продемонстрировала подписчикам в своём Instagram-блоге видео, демонстрирующее, в какой напряжённой атмосфере ей приходится работать. Во время съёмок очередного клипа продюсер певицы Нателла Крапивина накричала на знаменитость из-за того, что та взяла в руки телефон.

Реакцию творческого руководителя Светлана успела запечатлить в пятисекундном ролике, который позже опубликовала в своём Instagram. На видео певица снимает саму себя, а за кадром слышится голос, требующий убрать телефон. Растерянная Лобода тут же отключила камеру. В аннотации к ролику звезда отметила, что инцидент произошёл во время съёмочного процесса, а также констатировала, что находится под руководством «злого» продюсера. Поклонники знаменитости в комментариях поддержали кумира, отметив, что у многих из них случались подобные ситуации в жизни. Также фанаты поинтересовались у Светланы, что за клип она снимает, однако звезда оставила эти вопросы без реакции.

Ранее мы писали, что Николай Басков подтвердил беременность Лободы. Незадолго до этого в СМИ появилась информация о том, что певица ждёт ребёнка от солиста группы Rammstein.