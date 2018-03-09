79-летняя мама Валерии раскрыла секрет вечной молодости и красоты

Сегодня, 18:34

Мама певицы Валерии Галина Перфилова 27 апреля отметит 80-летие. Она записала видео, в котором раскрыла секрет вечной молодости и красоты.

Валерия рассказала, что было сложно уговорить маму записать видео с наглядной тренировкой. Такими упражнениями 79-летняя Галина Перфилова занимается уже 2 года. С Валерией у неё разница в 30 лет, но многие называют маму сестрой или же подругой. «Это видео предназначается пессимистам, которые считают, что после сорока начинать заниматься уже поздно. И ещё, мамуля активно худеет…», - написала Валерия в своём блоге.

На кадрах можно заметить, что 79-летняя женщина выглядит очень энергично и молодо. Мама Валерии показала ряд упражнений, с которыми может не справиться юноша. Некоторые поклонники стали в комментариях шутить, что её надо отправлять на Олимпиаду, чтобы показать, как россияне без допинга могут выступать.

В роду певицы есть долгожители. К примеру, бабушка Валентина Дмитриевна Никитина прожила 101 год, причем в пенсионном возрасте выглядела моложе своих сверстников.