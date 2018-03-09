У поборовшей рак звезды «Дома-2» произошло новое горе

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У бывшей участницы телешоу «Дом-2» Елены Степуниной, которая недавно поборола рак, случилось новое горе. Звезда рассказала своим фанатам в Instagram, как проходит процесс восстановления после химиотерапии. Для женщины очень большое горе, что её внешность изменилась.

Информацию о своих переживаниях Елена Степунина рассказали у себя в Instagram. Женщина поздравила всех с Международным женским днём, а затем добавила, что её процесс реабилитации проходит очень нелегко.

По словам Степуниной, она не может смириться с потерей волос, ведь «каждой девочке в любой ситуации хочется быть секси». Женщина выложила фото в парике и добавила, что она сразу стала намного красивей с причёской. Больше всего она скучает именно за своими длинными чёрными волосами, и даже не по фигуре, ведь последнюю можно всегда вернуть. Затем звезда «Дома-2» добавили, что ценит каждый прожитый день и «кайфует от этой потрясающей жизни».

В комментариях к публикации поклонники Елены Степуниной написали слова поддержки и поздравления. Люди пожелали скорейшей реабилитации от химиотерапии.