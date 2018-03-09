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В Петербурге начались продажи одежды от модельера Водонаевой

Сегодня, 17:50

В Петербурге начались продажи одежды от Алены Водонаевой, экс-участницы «Дома-2». Модельер представляет свою линию под брендом «Восьмая сфера»в магазине «Красный мост».

В социальной сети Алена Водонаева написала: «Петербург, рада сообщить, что теперь одежда моего бренда «Восьмая сфера» @8sfera эксклюзивно представлена в магазине Красный Мост @aupontrouge. По остальным городам и регионам пока через наш инстаграм @8sfera. По всем вопросам пишите в Директ. Спасибо, что выбираете нас. Это только начало».

Не секрет, что Алена Водонаева впервые анонсировала марку собственной линии одежды еще в декабре месяце 2017 года. Ранее звезда «Дома-2» пробовала себя в выпуске ювелирных украшений. Коллеги модели уверены, что у нее все получится и «Восьмая сфера» раскроет талант модельера у Алены на сто процентов, ведь вещи действительно стоящие.


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