Знаменитый корейский актёр скончался во время секса

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Знаменитого корейского актёра Чо Мин Ки 9 марта в 16.00 обнаружила мёртвым его супруга. По данным экспертизы, летальный исход наступил, когда артист занимался сексом, как сообщает VladTime.

Подтверждают это характерные следы на простыне. Актёрская братия Южной Кореи не до конца верит экспертам, утверждая, что Чо Мин Ки могла лишить жизни его партнёрша. Обнаружили артиста мёртвым в доме в Сеуле, что показалось странным его коллегам. Они считают, что актёр только из-за любовного приключения «на стороне» мог отправиться в чужой для него город.

Стоит отметить, что смерть Чо Мин Ки наступила всего за три дня до того, как его должны были допрашивать по делу о сексуальном домагательстве. Артист преподавал в университете Чхонджу, и одна студентка обвинила его приставаниях. Позже это подтвердили и другие девушки. Чон Мин Ки официально извинился за свои проступки. Актёр был известен за проекты «Любовь и амбиции», «К востоку от рая», «Королева Сондок» и «Пламя желаний».