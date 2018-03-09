Пожарник Тимати засмотрелся на новый женский образ для себя

Сегодня, 17:08

Известный российский рэпер Тимати стал смотреть на обтягивающие красные штаны и женские туфли. Таким он считает современный мир моды, рассказав об этом на своей странице в Instagram.

Поклонники скептически отнеслись к этому. «Я и современный Мир Моды», - написал Тимати на своей странице. Одна часть подписчиков назвала такой вариант ужасным, не представляя Тимати в обтягивающих штанах и женских туфлях. Другие же, наоборот захотели посмотреть на такой образ рэпера. «Думаю, ты так получишь много просмотров, надевай скорее», - стали писать поклонники. Сам же Тимати около такого необычного комплекта одежды стоял в униформе пожарного.

Где именно проходила странная фотосессия на данный момент неизвестно. Поклонники считают, что ради хайпа артисты готовы пойти на многое, но сам Тимати является уже давно известным исполнителем и вряд ли бы захотел носить женские туфли на сцене. Сам же Тимати никак не прокомментировал это.