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В Сызрани Юлия Савичева на концерте запела с фанатами

Сегодня, 04:15

Юлия Савичева дала концерт в Сызрани, где запела с фанатами прямо в зале дома культуры «Горизонт». Довольные люди спели «Никак», а ролик был опубликован в Instagram.

Юлия Савичева опубликовала видео с Сызрани, где на концерте она вместе с поклонниками исполняет композицию «Никак». Ролик она прокомментировала так: «Милые мои, с праздником! Будьте счастливы, будьте любимы! Цветите и процветайте». Выступление в Сызрани является одним из составляющих всероссийского тура певицы. Зрители поблагодарили своего кумира за прекрасный концерт и предложили приехать еще.

Если Юлия Савичева поет со своими фанатами, то ее коллега МакSим, выступая в Кирове, станцевала с одним из поклонников. Звезда объявила белый танец и с удовольствием приняла в нем участие.


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