"Не унизила": Николай Басков 8 марта получил необычный подарок от невесты

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Модель Виктория Лопырева, которая является спутницей «натурального блондина» Николая Баскова, приняла решение не позорить своего партнера на праздновании 8 марта. Поклонники попросили звездную пару перестать их обманывать уже в который раз.

Поводом для такого поведения подписчиков послужило видео с поздравлениями, опубликованное Николаем Басковым на своей странице в Instagram. На нем пара поздравила подписчиков с Международным женским днем, используя набор из стандартных фраз. Однако пользователи Сети заметили важное несоответствие. Обычно высокая, Лопырева, которая к тому же любит высокий каблук, неожиданно стала ниже.

На предыдущих снимках с разнообразных мероприятий модель была выше своего спутника. На видео с поздравлениями она оказалась одного роста с Николаем Басковым. Подписчики отнеслись к такому изменению с позитивом и даже попросили не расстраиваться певца. Для другой части поклонников данный факт показался не столь радостным. По их словам, им надоело наблюдать за неестественными отношениями звездной пары. Басков и Лопырева никак не отреагировали на подобные заявления.