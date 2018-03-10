Округлившийся животик показала обнаженная Рози Хантингтон-Уайтли

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Рози Хантингтон-Уайтли до последнего скрывала свою беременность. Всего несколько снимков с округлившимся животиком модель выложила в сеть.

Еще в июле прошлого года у Джейсона Стетхэма родился сын, матерью которого стала модель Рози Хантингтон-Уайтли. Пара очень трепетно относится к своему наследнику, поэтому лица ребенка еще никто не видел. Впрочем, во время беременности будущие родители не очень афишировали данное событие, на своей страничке в социальной сети Instagram знаменитость выложила всего несколько снимков, где поклонники смогли увидеть ее округлившийся животик.

Несколько часов назад Рози Хантингтон-Уайтли решила очень необычным образом поздравить женщин с международным женским днем – модель выложила снимки, где она позирует обнаженной и с гордостью показывает свой округлившийся животик. Фотография стремительно набирает положительные отзывы, всего за несколько часов собрано более 100 тысяч лайков.

Поклонники пары в комментариях сообщили, что модель. Даже беременной, выглядит очень сексуальной и красивой. Многие попросили пару показать их сына, ведь он должен быть таким же красивым как и его родители.