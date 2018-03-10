Анна Семенович спивается без мужа и детей

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Певица Анна Семенович призналась журналистам, что любит погулять на вечеринках и выпить алкоголь. К спиртному ее тянет после вопросов о свадьбе, семье и детях.

Анна Семенович не может похвастаться счастьем в личной жизни, несмотря на очередь богатых ухажеров. Звезда любит устраивать пьяные посиделки в малознакомых компаниях и с благодарностью принимает предложение от неизвестных посадить ее в такси.

Недавно Анна Семенович призналась, что может напиться, и обвиняет в этом любопытных людей, которые желают критиковать ее и задавать неприличные вопросы о свадьбе и семье. После общения с подобными селебрити спешит расслабиться алкоголем. Следует отметить, что это не единственная причина. В целом, певица и без того любит оторваться в шумных компаниях. На это восьмое марта она обещала станцевать на столе, а Семенович из тех, кто не бросает слова на ветер.