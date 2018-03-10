Дима Билан в Астрахани открыл собственный клуб друзей

Сегодня, 01:30

Клуб друзей в Астрахани открыл известный эстрадный певец Дима Билан. В своём Instagram-блоге он заявил, что местные поклонники отныне смогут собираться в данном сообществе.

О том, что в городе начнёт свою работу клуб фанатов Димы Билана, певец сообщил сразу после концерта в Астрахани. В своём аккаунте в Instagram звезда разместил видеообращение, где заявил, что организовывает своих друзей из числа местных жителей в движение. Чем будут заниматься его участники, пока не понятно. Известно, что подобные сообщества действуют и в других городах России, где есть множество фанатов Билана.

Ранее мы писали, что Дима Билан был признан лучшим певцом на фестивале «Жара» в Баку. О собственном достижении знаменитость рассказал своим поклонникам в Instagram.