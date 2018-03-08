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Муж Корнелии Манго может получить 5 млн, спев на ТНТ

Вчера, 23:57

Супруг известной Корнелии Манго может стать обладателем пяти миллионов рублей. Сейчас он участвует на ТНТ в песенном конкурсе.

Продюсеры ТНТ объявили о конкурсе, главный приз которого составляет пять миллионов рублей. Дабы получить такие деньги, на мероприятие отправился муж Корнелии Манго. Кроме денег победитель имеет все возможности выиграть контракт с музыкальным лейблом.

Супругом Манго является Богдан Дюрдь. Он входит в первую шестерку России по битбоксу, и стремится, дабы в пределах родного государства его любимый жанр регги стал более популярным.

Женат Богдан на Корнелии с лета 2016 года, связали себя узами брака влюбленные в Москве. Неофициальная часть церемонии чуть позже прошла в Астрахани.


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