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Полина Гагарина выступила в Краснодаре с высокой температурой

Вчера, 23:17

Знаменитая певица Полина Гагарина выступила 8 марта с концертом в Краснодаре. Хотя ее выступление далось нелегко – она вышла на сцену с температурой, но это не отразилось на окончательном результате.

 Полина Гагарина предстала перед зрителями в Краснодаре на своем концерте 8 марта. Об этом она сообщила в социальной сети. Девушка рассказала, что петь ей было тяжело из-за простуды и высокой температуры. Исполнительница переживала, что от заложенности носа ее голос огрубеет и станет противен в восприятии. Но этого не произошло. Хотя нос Полины действительно практически не дышал, но она спела прекрасно. Об этом свидетельствуют отзывы зрителей, которые присутствовали в зале.

Поклонники подчеркнули, что Гагарина поразила в очередной раз своим уникальным талантом, и люди получили массу положительных эмоций.

Вероятно, приход весны затронул российский шоу-бизнес некоторыми недомоганиями. Но это не стало преградой для остановки в творчестве, и знаменитости продолжают радовать публику, хотя и приходится терпеть некоторые трудности.


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