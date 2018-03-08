Бузова сыграла роль в спектакле, превозмогая адскую боль в ноге

Вчера, 22:55

Ольга Бузова смогла отыграть в спектакле 8 марта, хотя врачи ей запретили выходить на сцену. Актриса имеет проблемы с ногой и терпит сильную боль, но все же готовится к новым премьерам.

Сегодня, 8 марта, Ольга Бузова сообщила на своей странице в соцсети о том, что ей все же удалось отыграть роль в премьере спектакля «Мужчина нарасхват». Хотя из-за резкой боли в ноге, доктора категорически запретили любое появление на сцене, для самой Ольги это табу не стало камнем преткновения.

Поп-дива поблагодарила всех поклонников за подаренные ей букеты и признательность. Она акцентировала внимание на том, что готова к выезду в Реутов для премьеры спектакля. Девушка порадовала публику намеком, что в скором будущем сообщит новые даты представления ее спектаклей.