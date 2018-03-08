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Волочкова назвала себя царицей

Вчера, 21:06

Балерина Анастасия Волочкова подчеркнула, что в истории она появилась в образе настоящей царицы. Особенно отличилась ее свадьба в 2007 году, которая намного превзошла бракосочетание английской знати.

 Анастасия Волочкова является довольно популярной личностью не только в мире балета, но и в шоу-бизнесе. Недавно, в одном из диалогов с прессой, сама балерина рассказала, что вошла в историю, имея образ настоящей царицы. Ведь только свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным, которая состоялась в 2007 году и обошлась в сумму 1,5 миллиона евро.

 Такого бракосочетания не было даже у королевской знати в Англии. Волочкова подчеркнула, что Кейт Миддлтон со своим женихом принцем Уильямсом выглядели немного блекловато по сравнению с ее свадьбой. Ведь для того, чтобы в городе проехал свадебный кортеж с невестой Волочковой, потребовалось даже разрешение администрации города.


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