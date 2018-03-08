Тарзан поддержал всех мужчин 8 марта и подарил новое фото с красоткой

Вчера, 20:46

Знаменитый стриптизер Тарзан попытался поддержать всех мужчин 8 марта экстравагантной публикацией. Он выложил на своей странице в соцсети снимок с голой женщиной и посвятил его всем мужчинам.

Тарзан на своей персональной странице социальной сети опубликовал уникальный снимок. В центре изображения предстал сам стриптизер, сидящий на полу, а на его мощных плечах устроилась полуголая красотка в сексуальных стрингах. Свое фото парень адресовал всем мужчинам в поддержку, так как сегодня 8 марта.

Поклонники создали настоящий дискусс по этому поводу. Ведь лица красотки абсолютно не видно. Сразу начались сотни версий о том, кто же занял столь почетное место на шее в одного из самых красивых мужчин шоу-бизнеса. Ведь известно, что женой Тарзана является одна из популярных звезд российской эстрады.