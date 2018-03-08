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«Какие страшные ноги»: Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за новый образ

Вчера, 20:19

Известная балерина Анастасия Волочкова показала в Instagram фотографию из SPA-центра со своим кавалером Михаилом. Интернет-пользователи поразились тому, как ужасно на снимке у артистки выглядели ноги, как сообщает VladTime.

 В подписи к фотографии Анастасия Волочкова рассказывала о том, кто победил в конкурсе, который она устраивала. Однако фанаты, не особо уверенные в честности относительно предоставляемых призов от балерины, больше смотрели на сам снимок. Синее облегающее платье с большим декольте и пушистые сапоги белого цвета – это и составляло образ Анастасии Волочковой.

 Интернет-пользователи посчитали, что здесь очень не хватает как минимум колгот. Последние могли бы прикрыть ноги балерины, которые, что удивительно для её профессии, выглядели очень плохо. Фанаты назвали их «синючими, старыми и дряблыми». Также поклонники удивились, почему артистка, находясь в SPA-центре, вообще обула сапоги, ведь там должно быть тепло, учитывая направленность. Некоторые предположили, что это было сделано «ради понтов».


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