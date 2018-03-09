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Похудевшая Мэрайя Кэри снялась в откровенной фотосессии

Сегодня, 06:45

Мэрайа Кэри полтора года назад достигла отметки в 120 килограмм. Однако теперь знаменитость позирует для новой откровенной фотосессии.

 Многие поклонники певицы считали, что она взяла себя в руки. Принялась усиленно тренироваться, правильно питаться и соблюдать рацион. Однако, депрессия, в которой знаменитость оказалась из-за лишнего веса не позволила ей этого сделать.

Вместо тренировок Мэрайя выбрала «хирургический нож». Как стало известно, исполнительница легла на операцию по уменьшению объема желудка.

Тем не менее, уже сейчас она снялась в довольно откровенной фотосессии и показала поклонникам свои «обновленные прелести».


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