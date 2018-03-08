Рождение ребёнка кардинально изменило актрису Юлию Снигирь

Вчера, 20:22

После рождения сына Фёдора актриса Юлия Снигирь изменила своё отношение к жизни. Пополнение в семье, по словам знаменитости, вынудило её посмотреть на многие вещи иначе.

Мальчик появился на свет два года назад. Отцом ребёнка стал Евгений Цыганов. Несмотря на первое появление в жизни Юлии полноценной семьи, актриса довольно быстро сумела научиться совмещать работу и семейную жизнь. По словам звезды, ей пришлось кардинально изменить своё отношение к жизни. Снигирь признаётся, что ей пришлось отказаться от многих привычек и более ответственно подходить ко многим вещам. Сейчас актриса довольно серьёзно относится к собственному здоровью и старается держать себя в хорошей форме, понимая, что она нужна своему ребенку.

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