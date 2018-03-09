Шэрон Стоун опубликовала снимок в нижнем белье

Сегодня, 06:30

59-летняя актриса Шэрон Стоун выложила фотографию в белье. 10 марта женщине исполнится 60 лет, но на снимке она кажется лет на тридцать моложе своего возраста.

Хоть до торжества осталось еще пару дней, близкие и родственники Шэрон уже начали поздравлять ее с днем рождения. Звезда уже третий день опубликовывает фотографии, на которой она изображена с воздушными шарами, праздничным тортом от сыновей и смешное видео, где мопс поет песню. И под каждой фотографией звезды фанаты поздравляют актрису, желая ей оставаться такой же молодой и позитивной. Фанаты также не перестают восхищаться красотой и внешностью Шэрон.

Сегодня 59-летняя актриса шокировала подписчиков фотографией в нижнем белье. Поклонники были потрясены фигурой звезды, а девушки по достоинству оценили нижнее белье, подчеркнув, что хотели бы такое же.

В последнее время Шэрон часто публикует подобные фотографии. Например, недавно она взяла участие в фотосъемке для журнала Vanity Fair, где женщина позирует в образе птицы в нижнем белье и плаще из меха, которая напомнила птичьи перья.

Подчеркивается, что Шэрон никогда не делала пластические операции, а поддерживает себя в форме с помощью здорового образа жизни и спорта.