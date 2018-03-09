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Евгения Медведева рассказала о секрете своего стиля

Сегодня, 05:45

Евгения Медведева рассказала журналистам о своем повседневном стиле одежды. Как заверила фигуристка, для нее комфорт куда важнее внешней привлекательности.

 Медведева отметила, что в случае выбора между джинсами и юбкой, она выберет джинсы, так как чувствует себя намного комфортнее в таком виде. Помимо этого, олимпийская чемпионка сказала, что считает лосины явным проявлением безвкусицы.

Также Медведева рассказала, что выбор наряда на выступление это длительный и кропотливый процесс, который она всегда обсуждает с тренером.


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