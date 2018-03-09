Евгения Медведева рассказала о секрете своего стиля

Сегодня, 05:45

Евгения Медведева рассказала журналистам о своем повседневном стиле одежды. Как заверила фигуристка, для нее комфорт куда важнее внешней привлекательности.

Медведева отметила, что в случае выбора между джинсами и юбкой, она выберет джинсы, так как чувствует себя намного комфортнее в таком виде. Помимо этого, олимпийская чемпионка сказала, что считает лосины явным проявлением безвкусицы.

Также Медведева рассказала, что выбор наряда на выступление это длительный и кропотливый процесс, который она всегда обсуждает с тренером.