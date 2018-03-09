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Обнаружена связь известного певца с пришельцами

Сегодня, 05:30

Интернет пополнился новой информацией о НЛО. Стало известно о связи известного певца с пришельцами. По сведениям пострадавшего Робби Уильямса он неоднократно контактировал с гуманоидами.

 Робби Уильямс сделал сенсационное заявление. Певец рассказал о причастности к взаимодействию с НЛО. По его словам, он многократно сталкивался с НЛО как в Соединенном Королевстве, так и в США. Встречи с гуманоидами музыкант классифицировал как интригующие и яркие. Один из случаев контакта длился около 60 минут.

При этом летательный аппарат инопланетян был неподалеку от вокалиста (расстояние 45 метров). Общественность по этому поводу разделилась на два лагеря. Первые считают такие данные выдумкой для привлечения внимания уже не интересного исполнителя. Другие же уверены в возможности контакта певца с гуманоидами. Ситуация на данный момент не до конца понятна.


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