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Ирена Понарошку не скучает по мужу

Сегодня, 05:15

Ирена Понарошку не скучает по собственному мужу. Телеведущая заявила, что отдыхая с сыном в теплых странах, она «ни капельки» не скучает по супругу, который на гастролях в России.

 Ирена сообщила, что они с мужем, Александром Глуховым, редко видятся даже когда находятся в одной стране, поэтому ей не привыкать к разлуке. Она заявила, что находит себе занятие без мужа. По словам Ирены, ей не бывает скучно наедине с собой. Тем более, что с ней на отдыхе ее сын.

Стоит заметить, что Ирена и Александр состоят в браке уже 8 лет.

Однако, несмотря на то, что ей не скучно без мужа, Понарошку заявила, что считает дни до его возвращения к ней.


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