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Дочь Алексея Панина шокировала роликом похода в супермаркет с отцом

Вчера, 19:29

Дочь звезды «Жмурок» Алексея Панина выставила ролик, где показала, как они с отцом ходили в супермаркет. Поклонников ужаснули покупки девочки, как сообщает VladTime.

 Старшая дочь артиста, Анна, поделилась роликом из повседневной жизни семейства Паниных. Она везла детскую тележку, в которой было много банок и бутылок с пивом. При этом, девочка продвигалась по алкогольному ряду, шутя, что «пошла за хлебушком». Актёр, снимающий ролик, реагировал на это очень весело. Однако поклонникам было не до смеха.

Алексей Панин прославился не только своими ролями, но из-за пьяных дебошей, потому интернет-пользователи предрекли новые разбирательства, поинтересовавшись у актёра, неужели он не думает о дочери и её восприятии всего этого. Кроме такого «жизнеутверждающего» ролика, подписчики смогли понаблюдать уже на странице самого артиста, как девочка каталась на гироскутере с подключённой к нему музыкой. Тут возмущение вызвало совсем не детское содержание песен, явно относившихся к жанру «шансон».


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