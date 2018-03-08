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Соцсети растрогало поздравление с 8 Марта сына Полины Гагариной

Сегодня, 18:05

Певица Полина Гагарина похвастала в своём Instagram-блоге самым ценным подарком к 8 Марта – открыткой с поздравлением от её сына Андрея, которую мальчик сделал собственноручно. Текст, написанный ребёнком, растрогал подписчиков знаменитости.

Несмотря на то, что Полина не стремится раскрывать поклонникам подробности своей семейной жизни, в этот раз она не смогла удержаться и не показать, что же ей на Международный женский день подарил сын. Мальчик сделал открытку, на которой нарисовал букет цветов и написал массу тёплых слов. Ребёнок назвал звёздную маму самым талантливым человеком и поблагодарил за все эмоции, что она ему подарила. В завершении сын признался Гагариной в любви.

Ранее мы писали, что Олег Газманов поздравил женщин с 8 марта с голым торсом. Специально по случаю Международного женского дня певец решил раздеться и продемонстрировать своё полуголое тело.


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