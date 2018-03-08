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Прохор Шаляпин празднует 8 марта среди брюнеток

Сегодня, 17:55

Праздник 8 марта певец Прохор Шаляпин отмечает в компании очаровательных брюнеток.

На своей странице в Instagram Шаляпин опубликовал пост с поздравлением всей прекрасной половины человечества. Певец искренне пожелал любви, здоровья и цветущей весны.

 Также, судя по фото, можно понять, что на данный момент Прохор находится далеко за пределами России. Скорее всего, он уехал отдыхать в теплые страны. Компанию певцу составили очаровательные женщины, единственная схожесть которых в том, что они все являются брюнетками.

Подписчицы Шаляпина все как один отмечают, что брюнетки – идеал певца.


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