Дженнифер Лоуренс созналась в зависти Кристен Стюарт

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Американская актриса Дженнифер Лоуренс недавно откровенно созналась в том, что завидовала Кристен Стюарт. Причиной стала главная роль Кристен в фильме «Сумерки». Как оказалось, Лоуренс тоже проходила пробы на эту роль, но режиссер выбрал Стюарт.

Актриса говорит, что десять лет назад она пробовалась на любые фильмы, так как ситуация в жизни была не из лучших. На пробы «Сумерок» они с Кристен Стюарт пришли одновременно, но режиссер тогда отдал предпочтение не Лоуренс.

Дженнифер понятия не имела, на какую роль она пробовалась. Только после премьеры фильма актриса поняла, что роль была просто потрясающей. Девушка откровенно рассказала, что на тот момент ее просто распирало от зависти, и было очень обидно.

Также, Лоуренс поделилась еще одной историей о провале на пробах. Актриса приходила на пробы фильма «Алиса в стране чудес» Тима Бертона. Однако и на эту роль ее не утвердили. В то время известный режиссер выбрал Мию Васиковскую. Свое решение он прокомментировал тем, что у Лоуренс не было британского акцента.